SANT’Oggi. Domenica 4 luglio la chiesa festeggia sant’Elisabetta del Portogallo, beato Pier Giorgio Frassati, beato Gaspare de Bono e …

Oggi 4 luglio la chiesa festeggianacque a Saragozza (Spagna) il 4 gennaio 1271, da una regale famiglia spagnola. Le fu imposto il nome della sua prozia, santa Elisabetta d’Ungheria. Isabella andò in sposa, a solo 12 anni, al re Dionigi, figlio del re del Portogallo, il 2 febbraio 1282, a Barcellona, per procura e il 24 giugno, in persona, a Trancoso. Isabella sopportò con cristiana pazienza il difficile carattere del marito, le sue prepotenze e le sue infedeltà. Ebbero due figli: la principessa Costanza ed il figlio Alfonso. Suo marito condusse una vita dissoluta e mise al mondo molti figli illegittimi, Elisabetta si occupò anche di loro e provvide alla loro istruzione. Dionigi era, comunque, un abile governante e il suo regno fu successivamente descritto come un’età d’oro. Quando Alfonso impugnò le armi contro il padre, a causa dei favori del re verso un suo figlio illegittimo, Alfonso Sanchez, Elisabetta si guadagnò la reputazione di pacificatrice, tentando di porre termine a queste dispute, chiedendo aiuto anche a Ferdinando IV di Castiglia, che aveva sposato sua figlia Costanza, oltre che a vari altri principi. Dionigi la bandì dalla corte, confinandola nella cittadina di Alenquer, pensando che appoggiasse suo figlio, e in questo periodo d’esilio Elisabetta visse osservando una regola severa, stabilendo momenti da dedicare alla preghiera e facendo elemosina. Intensificò la sua devozione e si fece conoscere per la carità verso i malati e i poveri, oltre che per l’assistenza dei pellegrini; offrì doti per il matrimonio di ragazze povere e istituì ricoveri per prostitute pentite. Alla fine si riconciliò con il marito, che la ricompensò per aver portato la pace tra lui e il figlio, che si era ribellato una seconda volta nel 1323 e aveva assediato Lisbona. Il marito la richiamò vicino a se, ha bisogno di lei e del suo consiglio; Elisabetta torna e riprende il suo posto accanto al re. E quando una malattia mortale lo colpisce, assiste quest’ultimo fino alla morte; l’affettuosa dedizione della moglie pare ne favorì la conversione in extremis al cattolicesimo. Elisabetta, poi decise di dedicare il resto della propria vita a opere di bontà e donò ai poveri quasi tutte le sue ricchezze. Vestita da terziaria francescana, si recò in pellegrinaggio a piedi nudi al Santuario di San Giacomo di Compostella, dove donò la corona, e in seguito decise di entrare in un convento di Clarisse, che aveva fondato a Coimbra. Non prese i voti, ma visse semplicemente in una casa attigua al convento. Uscì da questo, una sola volta, nell’inutile missione di riconciliazione per pacificare i dissidi tra suo figlio, diventato re, Alfonso IV e il di lei genero, Ferdinando di Castiglia. Elisabetta ha ormai 65 anni, il suo fisico è indebolito dalle dure penitenze, e in piena estate il viaggio è troppo faticoso per lei. Incontra il figlio e la nuora, fa sosta nella cittadina di Estremoz, ma non riesce ad andare più avanti: la stanchezza e le febbri troncano rapidamente la sua vita. Morì il 4 luglio 1336.