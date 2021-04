SANT’Oggi. Domenica 4 aprile la chiesa festeggia la Pasqua di Resurrezione del Signore, sant’Isidoro di Siviglia, san Benedetto Manasseri, beato Francesco Marto e beato Giuseppe Benedetto Dusmet…

4 aprile: san Benedetto Manasseri detto anche il Moro, nacque a San Fratello (Messina) nel 1524, da una coppia di schiavi africani, Cristoforo e Diana, nacque libero per concessione del suo padrone. A 18 anni lasciò la casa di famiglia lavorando per conto suo e cominciò anche ad aiutare i poveri. A 21 anni entrò nell’eremo di Santa Domenica, a Caronia, nei pressi del suo paese natale. Una vita dura, fatta di preghiera, digiuni e penitenze, nella quale si distinse su tutti gli altri tanto che la sua fama cominciò a spargersi nei paesi vicini e sempre più gente accorreva al frate per chiedere consigli, ricevere benedizioni e invocare miracoli. Fama che non si addiceva con la vita eremitica del gruppo, così tutti insieme i frati furono costretti a trasferirsi di eremo in eremo, ora vicino Raffadali nell’agrigentino, ora nelle grotte della Mancusa, tra Carini e Partinico, ora sul selvaggio monte Pellegrino (Palermo), dove, con la morte di Gerolamo, gli vengono affidate le redini della compagnia, nonostante il suo analfabetismo. Dopo circa diciotto anni da quando Benedetto era entrato nella vita eremitica, nel 1562, il papa Pio IV ordinò che la congregazione dei frati detti “del Lanza” fosse sciolta: dovevano lasciare la vita eremitica e abbracciare una delle famiglie religiose approvate. A malincuore, tutti ubbidirono disperdendosi non si sa dove. Benedetto già pensava di entrare a far parte dell’Ordine dei Cappuccini, ma mentre pregava nella cattedrale di Palermo, per tre volte ricevette un segnale celeste da cui capì di essere chiamato in quello dei Frati Minori di San Francesco. Venne accolto nel convento di Santa Maria di Ge¬sù (Palermo). Fu inserito nel gruppo dei frati laici di quell’Ordine, e trasferito nel convento di Sant’Anna a Giuliana, dove rimase tre an¬ni conducendo vita nascosta e solitaria. Tornò a Palermo, intorno al 1565, e qui trascorse il re¬sto della vita. Non era più un eremita, ma il suo stile di vita rimase praticamente immutato: il suo cibo fu sem-pre molto povero, spesso solo pane; non si tolse mai il cilicio che a suo tempo aveva indossato; riposava poco, per lo più a ter¬ra; si dedicava ai lavori più umili e faticosi. Pregava e meditava in ogni circostanza. Tuttavia egli era mi¬te e umile di cuore, aveva un’opinione molto bassa di sé, si riteneva il più piccolo degli uomini e diceva di essere un grandissimo peccatore. Spesso visitava i carcerati e gli infermi, offrendo loro tutti i servizi e le opere di carità ed esortandoli alla pazienza e a riporre in Dio la propria speranza. Aveva tanto amore e misericordia per i bisognosi che spesso conservava il frutto della sua astinenza e del suo digiuno per darlo ai poveri. E quando fu eletto, nel 1578, superiore del convento di Palermo, incarico accettato solo per ubbidienza, insisteva affinché il portinaio non respingesse alcun povero che veniva a chiedere l’elemosina. Nel mese di febbraio del 1589 fu colpito da una grave malattia. Morì il 4 aprile 1589, a 63 anni.