SANT’Oggi. Mercoledì 18 agosto la chiesa celebra sant’Elena e sant’Agapito

Oggi 18 agosto: sant’Agapito di Praeneste, nacque a Praeneste (Palestrina) intorno alla seconda metà del III secolo d.C. da una famiglia di alto rango. In giovane età venne avviato agli studi di diritto romano, per questo dovette trasferirsi a Roma. Qui, insieme alle leggi, apprese anche i primi fondamenti della vita di Cristo, attraverso gli insegnamenti del suo maestro Porfirio. Agapito si convertì subito alla religione cristiana, da seguace cadde vittima delle persecuzioni. Arrestato, fu condotto davanti all’imperatore Aureliano che lo esortò a rinunciare alla fede, chiedendogli di sacrificare agli dei, come prova del suo rinnegamento. Agapito, però, oppose il suo fermo rifiuto alla richiesta fattagli da Aureliano e allora quest’ultimo ordinò di punirlo. Il Prefetto di Roma, Flavio Antioco, venne incaricato di seguire direttamente i supplizi e di eseguire la sentenza di morte nel caso in cui il giovane non avesse ritrattato. Le pene inflitte ad Agapito si fecero sempre più crudeli. Venne lasciato senza cibo e acqua per giorni interi. Risultate vane queste ultime, si decise di rovesciargli addosso un vaso pieno di braci ardenti. L’azione, però, non diede l’effetto desiderato: Agapito, invece di urlare per il dolore, alzò con limpida voce un ringraziamento a Dio. Irritato il Prefetto ordinò di legarlo ad un albero a testa in giù e di esporlo alle fiamme di un focolare. Anche questo supplizio non sortì gli effetti desiderati. Passati cinque giorni, si credeva che oramai il giovane fosse morto per i patimenti subiti, il Prefetto si trovò davanti uno spettacolo che andava oltre ogni sua previsione: il giovane era slegato ed in buona salute, le ferite del corpo sanate, il corpo coperto da una candida veste. A quanto pare il suo Dio non l’aveva abbandonato ed aveva inviato a lui un angelo affinché lo sciogliesse dai suoi affanni. Le condanne inflitte al corpo di Agapito, compresa quella di rovesciargli addosso acqua bollente, non solo non diedero il risultato sperato, ma anzi, convinsero chi era vicino a lui della sincerità delle sue parole: il suo carceriere, di nome Anastasio, dopo aver assistito a tali atti di fede si convertì. L’Imperatore decise quindi di far tornare Agapito nella sua città d’origine, la quale ancora vantava uno dei più grandi santuari del paganesimo, il santuario della Dea Fortuna Primigenia, forse sperando, che tale visione, avrebbe potuto riportarlo alla ragione, ma, rifiutandosi ancora di adorare le divinità romane, venne decretato che in occasione di pubblici giochi, che a Praeneste si svolgevano alla metà del mese di Agosto, il giovane fosse condotto nell’anfiteatro della città e dato in pasto ai leoni. Ancora una volta il divino aiuto accorse affinché non fosse fatto scempio del corpo del giovane e tutti poterono vedere le feroci belve che invece di sbranarlo si limitarono a leccare i piedi, questo fu veramente troppo per i funzionari imperiali che ne decretarono la morte definitiva. Agapito, che aveva 15 anni, morì decapitato fuori dalle mura della città il 18 agosto 274; patrono di Palestrina.