SANT’Oggi. Mercoledì 2 dicembre la chiesa celebra sant’Abacùc profeta, san Silverio …

2 dicembre: san Cromazio di Aquilea, nacque ad Aquileia verso il 345, in una famiglia benestante. Sappiamo infatti che in casa sua, dove ci sono il fratello Eusebio e tre sorelle, s’incontrano sacerdoti e laici animati da lui: una sorta di gruppo ascetico culturale. Già in giovane età era diventato monaco ed aveva avuto come discepolo Eliodoro, futuro vescovo di Altino. Venne ordinato diacono e poi presbitero dal vescovo Valeriano di Aquileia, e si serve di lui per la difesa della dottrina cattolica contro l’arianesimo, che in Alta Italia ha ancora sostenitori, anche tra i vescovi. Proprio per giungere a un chiarimento generale in materia di dottrina, nel 381 si riunisce ad Aquileia un Concilio regionale; e Cromazio è uno dei più autorevoli ispiratori delle sue conclusioni. Morto poi Valeriano, fu eletto vescovo di Aquilea, nel 388. Ricevuta la consacrazione episcopale dal vescovo sant’Ambrogio di Milano, si dedicò con coraggio ed energia a un compito immane per la vastità del territorio affidato alle sue cure pastorali: la giurisdizione ecclesiastica di Aquileia, infatti, si estendeva dai territori attuali della Svizzera, della Baviera, dell’Austria e della Slovenia fino all’Ungheria. Cromazio fu sapiente maestro e zelante Pastore. Il suo primo e principale impegno fu quello di porsi in ascolto della Parola, per essere capace di farsene poi annunciatore: nel suo insegnamento egli parte sempre dalla Parola di Dio e ad essa sempre ritorna. Alcune tematiche gli sono particolarmente care: anzitutto il mistero trinitario, che egli contempla nella sua rivelazione lungo tutta la storia della salvezza. Poi il tema dello Spirito Santo: Cromazio richiama costantemente i fedeli alla presenza e all’azione della terza Persona della Santissima Trinità nella vita della Chiesa, ma con particolare insistenza il santo Vescovo ritorna sul mistero di Cristo. Il Verbo incarnato è vero Dio e vero uomo: ha assunto integralmente l’umanità, per farle dono della propria divinità. La forte sottolineatura della natura umana di Cristo conduce Cromazio a parlare della Vergine Maria. La sua dottrina mariologica è chiara e precisa. A lui dobbiamo alcune suggestive descrizioni della Vergine Santissima: Maria è la «pecorella immacolata e inviolata», che ha generato l’«agnello ammantato di porpora». Cromazio mette spesso la Vergine in relazione con la Chiesa: entrambe, infatti, sono «vergini» e «madri». Un’immagine a cui Cromazio è particolarmente affezionato è quella della nave sul mare in tempesta, e i suoi erano tempi di tempesta, e questa nave rappresenta la Chiesa. Da zelante Pastore qual è, sa parlare alla sua gente con linguaggio fresco, colorito e incisivo. Pur non ignorando il perfetto cursus latino, preferisce ricorrere al linguaggio popolare, ricco di immagini facilmente comprensibili. Così, ad esempio, prendendo spunto dal mare, egli mette a confronto, da una parte, la pesca naturale di pesci che, tirati a riva, muoiono e, dall’altra, la predicazione evangelica, grazie alla quale gli uomini vengono tratti in salvo dalle acque oscure della morte, e introdotti alla vita vera. Sempre nell’ottica del buon Pastore, in un periodo burrascoso come il suo, funestato dalle scorrerie dei barbari, egli sa mettersi a fianco dei fedeli per confortarli e per aprirne l’animo alla fiducia in Dio, che non abbandona mai i suoi figli. Cromazio morì in esilio, a Grado, mentre cercava di scampare alle scorrerie dei barbari.