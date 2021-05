SANT’Oggi. Mercoledì 26 maggio si festeggia San Filippo Neri e Beato Andrea Franchi

Oggi 26 maggio si festeggia San Filippo Neri, sacerdote fiorentino d’origine, si trasferì, molto giovane, a Roma, dove decise di dedicarsi alla propria missione evangelica in una città corrotta e pericolosa, tanto da ricevere l’appellativo di «secondo apostolo di Roma», radunò attorno a sé un gruppo di ragazzi di strada, avvicinandoli alle celebrazioni liturgiche e facendoli divertire, cantando e giocando senza distinzioni tra maschi e femmine, in quello che sarebbe, in seguito, divenuto l’Oratorio, ritenuto e proclamato come vera e propria Congregazione dell’Oratorio, fondò un oratorio persino a Napoli, per il suo carattere burlone fu anche chiamato il «santo della gioia» o il «giullare di Dio»

Si festeggia anche Beato Andrea Franchi, religioso di Pistoia dell’Ordine dei Frati Predicatori, eletto vescovo di Pistoia, nulla sfuggì al suo occhio e al suo cuore, e soprattutto i poveri e gli ammalati ebbero le sue preferenze