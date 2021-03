SANT’Oggi. Mercoledì 3 marzo la chiesa celebra san Marino di Cesarea, santa Cunegonda e beato Innocenzo da Berzo

Oggi 3 marzo la chiesa celebra, si racconta, secondo lo storico Eusebio di Cesarea, che nella seconda metà del III secolo a Cesarea, in Palestina, era vacante un posto di centurione. Quel posto spettava a Marino, nobile e benestante, ufficiale romano, ma molti altri aspiravano a quella promozione. La promozione gli era già stata notificata ed egli era in attesa della consegna della verga di vite, simbolo del grado di centurione romano. Altri però ambivano a quella promozione. Uno dei pretendenti dichiarò al magistrato che Marino era cristiano e che, quindi, non potendo sacrificare all’imperatore, non avrebbe potuto rivestire l’alta carica. Al processo, il giudice, un certo Acheo, infastidito da questo contrattempo, domandò a Marino quale fosse la sua religione. La risposta di Marino fu: «Sono cristiano». Allora, il giudice gli concesse tre ore di tempo per riflettere. Uscito dal tribunale, Marino incontrò il vescovo Teotecno, che, dopo essersi intrattenuto con lui, lo guidò per mano verso la Chiesa. Entrativi, il vescovo lo condusse ai piedi dell’altare. Sollevandogli il mantello gli indicò la spada appesa al fianco e mostrandogli poi il Vangelo gli disse di scegliere. Marino non ebbe alcuna esitazione e scelse il libro della Sacra Scrittura. Marino ritornò in tribunale e proclamò nuovamente la sua fede. Fu subito condannato alla pena capitale e la sentenza fu eseguita immediatamente. Al martirio del giovane ufficiale era presente il senatore romano Asterio, che volle imitare nel coraggio, decise di avvolgere il corpo di Marino nel proprio mantello e caricandosi sulle spalle il corpo del martire per dargli degna sepoltura. Asterio per quest’atto di rispetto, fu anch’egli martirizzato. Marino e Asterio morirono a Cesarea Marittima (oggi in Israele) nel 262.