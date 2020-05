SANT’Oggi. Sabato 16 maggio la chiesa celebra san Simone Stock, sant’Andrea Bobola e sant’Ubaldo Baldassini

Oggi 16 maggio la chiesa celebra, nacque a Aylesford (Inghilterra) nel 1165 circa, gran parte delle scarse notizie sulla sua vita sono spesso ricavate da leggende: secondo la tradizione, all’età di 12 anni lasciò la casa dei genitori e si ritirò come eremita sotto una quercia, da qui l’appellativo Stock, che deriverebbe dall’inglese antico e significherebbe tronco d’albero, e in seguito percorse a piedi le contrade del suo paese predicando. Dopo un pellegrinaggio in Terra Santa, avrebbe maturato la decisione di entrare come frate nell’Ordine dei frati della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo (carmelitani) e, completati gli studi a Roma, venne ordinato sacerdote. Attorno al 1247, all’età di 82 anni, fu scelto come sesto priore generale dell’Ordine, avrebbe ricevuto la visione della Vergine con la rivelazione dello scapolare e la promessa: «Questo è il privilegio per te e per i tuoi: chiunque morirà rivestendolo, sarà salvo». Si adoperò per riformare la regola dei Carmelitani, facendone un ordine mendicante: papa Innocenzo IV nel 1251 approvò la nuova regola e garantì all’Ordine anche la particolare protezione da parte della Santa Sede. Simone favorì poi la diffusione dell’Ordine in Inghilterra e nell’Europa continentale: al suo generalato risalgono, tra l’altro, la fondazione delle case carmelitane a Cambridge (1248), Oxford (1253), Parigi e Bologna (1260). Morì il 16 maggio 1265, durante una visita al convento carmelitano di Bordeaux.