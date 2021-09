SANT’Oggi. Sabato 4 settembre la chiesa celebra san Mosè, santa Candida la Vecchia, santa Rosalia e Servo di Dio Vincent Capodanno

Oggi 4 settembre la chiesa celebranacque in Egitto nel XIII secolo a.C., dagli israeliti Amram e Iochebed, i suoi fratelli erano Aronne, di tre anni più grande, e Miriam (o Maria) della quale ignoriamo l’età, anche se sappiamo sia la maggiore, avendo seguito il fratello nascituro quando questi era stato abbandonato dalla madre lungo le rive del Nilo. Scampato alla persecuzione voluta dal faraone, venne salvato dalla figlia di quest’ultimo ed educato alla corte egizia. Fuggì da essa a seguito d’un omicidio commesso ai danni di un sorvegliante e si ritirò nel paese di Madian dove sposò Zippora (o Sefora), figlia del sacerdote locale, Jetro, dalla quale ebbe due figli: Gherson (il cui nome significa immigrato poiché nato in terra straniera) ed Eliezer. Secondo la Bibbia nei pressi del monte Oreb ricevette la chiamata di Dio e, tornato in Egitto, affrontò il faraone chiedendo la liberazione del popolo d’Israele dalla schiavitù; questi accoglierà la sua proposta a seguito delle dieci piaghe d’Egitto, ultima delle quali la morte dei primogeniti egiziani. Accampatosi con i suoi nei pressi del mar Rosso, Mosè, su indicazione divina, divise le acque del mare permettendo così al suo popolo di attraversarlo e sommergendo infine l’esercito faraonico corso ad inseguirli. Dopo tre mesi di viaggio il profeta raggiunse il monte Sinai dove ricevette le Tavole della Legge (Dieci Comandamenti) e punì la parte del suo popolo che si macchiò con il peccato del vitello d’oro. Giunto nei pressi della terra promessa, dopo quarant’anni di dura marcia, Mosè, muore sui 120 anni di età, sul monte Nebo prima di poter entrare nella terra promessa; poco prima di morire Mosè ripeté la Torah al popolo ebraico anche nelle 70 lingue in sette giorni, persino rivelando cose da essi prima non conosciute.