Festeggia oggi, mercoledì 24 giugno 2020 il suo 18 esimo compleanno Dorotea Giovanna Pedalino di Avella. Ecco gli auguri speciali: “Hei stellina, non importa quanti anni hai, per noi sarai sempre la piccola Stella. Auguri per il tuo 18esimo compleanno da mamma Donatella, papà Pellegrino e dal tuo adorato fratellino Domenico, oltre che da amici e parenti”.

Auguri anche dalla redazione di Bassa Irpinia.

