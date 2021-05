Oggi il giovane Camillo Perna ha conseguito la laurea in “Ingegneria Elettronica”, con la tesi in “Internet off Things:utilizzi, configurazione ed hardware del circuito metriful MS430”, presso l’Università di Napoli Federico II. Al neo dottore vanno gli auguri più sinceri per aver conseguito la laurea con l’auspicio di una brillante carriera. Gli auguri giungono da parte dei familiari e degli amici. La redazione di Bassa Irpinia si associa.

