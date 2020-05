I Vigili del Fuoco di Avellino, subito prima delle ore 08’00 di oggi 8 maggio, sono intervenuti ad Avella, in via Castello per un incendio che ha interessato un’autovettura. Il veicolo avvolto dalle fiamme è stato spento e messo in sicurezza. Nessuna persona coinvolta.

adsense – Responsive – Post Articolo