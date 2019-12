AVELLA.A scuola a suon di zampogna e ciaramella per la novena di Natale.FOTO e VIDEO

Questa mattina presso il plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo Mons. Pasquale Guerriero e presso l’Istituto Paritario San Vincenzo Pallotti al suono della campanella si è aggiunto il suono della zampogna e della ciaramella, due strumenti antichissimi. L’accostamento tra zampogna e ciaramella è diffuso grazie agli zampognari itineranti che portano la novena di Natale. Ad Avella e dintorni il Sig. Alfonso Caruso (ciaramella) e Sebastiano Montanaro (zampogna) sostengono questa secolare tradizione facendo tappa nei luoghi sacri, presso le famiglie e per volere dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Santina Cerbone, da quest’anno, anche in tutte le scuole della cittadina archeologica. In merito a questa iniziativa l’assessore Cerbone ha dichiarato:”Ho scelto di fare una sorpresa ai bambini augurando un sereno Natale e Felice Anno nuovo alle loro famiglie. Ho preferito farlo in un modo diverso con l’arrivo degli zampognari anche per sostenere le vecchie tradizioni” . Anche il Dirigente Scolastico Vincenzo Gagliotta ha voluto sottolineare l’importanza della conservazione e diffusione delle tradizioni sopratutto tra i più giovani ed ha voluto ringraziare l’assessore per la disponibilità. Una mattinata piacevole in un clima natalizio straordinario dopo le diverse iniziative già poste in essere da docenti ed insegnanti in collaborazione con i genitori.

Si ringrazia il regista Marco (Esposito) Avella per il contributo video

(Michele Amato)





