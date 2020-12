AVELLA.Abbandonano e incendiano rifiuti in periferia alle 5 del mattino.

A segnalarci l’accaduto un cittadino attivo di Avella che a quell’ora ha percorso la strada che congiunge Via San Nazzaro con Via Tombe Romane precisamente nel tratto che collega questa zona periferica con Via Nazionale delle Puglie. Un luogo già interessato da innumerevoli sversamenti e che continua nelle ore serali, notturne e nelle prime ore del giorno, praticamente sempre, ad essere inquinato. Stando alla ricostruzione si è trattato di materiale indifferenziato, nello stesso luogo poco distante puntualmente si registra l’abbandono frequente di scarti di lavorazione e industriali. Stesso dicasi per altri luoghi che si trovano sui Monti Avella nel Parco Regionale del Partenio. Considerata l’impossibilità di effettuare controlli costanti o appostamenti sarebbe il caso, laddove sia possibile, vietare l’accesso in queste zone periferiche e non frequentate, l’incivile è sempre in agguato.

