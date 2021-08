AVELLA: Alisa Napolitano è in Italia da 29 anni, l’anniversario del cuore

Sono 29 anni che Alisa Napolitano è in Italia, oggi è un giorno speciale in quanto ricorre l’anniversario della sua rinascita, della sua nuova vita. Alisa ci teneva a fare gli auguri a sua sorella gemella Angela per questo giorno particolare e voleva lasciare un messaggio a tutti i suoi ammiratori:

“Angela, sorella mia, auguri, insieme abbiamo passato le pene dell’inferno, ma ce l’abbiamo fatta. Siamo sopravvissute a tutto, insieme per sempre”.

“Oggi sono 29 anni, 29 lunghi anni dal mio arrivo in Italia, ho avuto la fortuna di vivere in una bellissima famiglia. Sicuramente mi troverete cambiata, la mia bellezza vi affascina, in tanti me lo riferite e per questo vi ringrazio. Mi seguite sempre sui social con passione, io sarò sempre lì per voi a strapparvi un sorriso e a farvi credere in voi stessi. Grazie per l’amore che mi donate, oggi sono 29 anni, un traguardo importante. Sicuramente riceverò tanti auguri per questo giorno fantastico e vi ringrazio in anteprima. Per voi Alisa Napolitano, un bacio a tutti”.

