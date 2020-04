AVELLA: Annoiato dalla quarantena? Che problema c’è! Maria la corta pensa a te! Scopri le novità.

In questi giorni di isolamento domiciliare dovuto al Covid-19 la vita è a tutti gli effetti in fase di “stand-by”. Dai ritmi frenetici della quotidianità ci siamo ritrovati catapultati in una condizione di immobilità, costretti a restare in casa per fronteggiare un’emergenza sanitaria senza precedenti nella storia contemporanea.

Come combattere la noia? Una buona soluzione, per adulti e piccini, è il giardinaggio con la coltivazione di piantine e semi.

Non disponi di un giardino? Non disperare! Puoi tranquillamente dilettarti con il fai da te anche sul tuo balcone.

Non sai dove reperire il necessario? Che problema c’è! Maria la corta pensa a te!

Presso lo store “Geo_flowers” , sito in Via Purgatorio, è possibile acquistare una vasta scelta di piantine da orto e da fiori, oltre a tutto il necessario per la coltivazione delle stesse; terriccio, vasi, attrezzi e tanto altro, ti permetteranno di rilassarti divertendoti.

Non sai come fare per acquistare l’occorrente? Tranquillo/a! Maria ha previsto anche la consegna a domicilio, fai il tuo ordine ai seguenti numeri 0818252014 / 3420790338.

Da “Geo_flowers” è possibile approfittare anche dello #svuotatutto su articoli da regalo e su fiori freschi e finti.

E’, inoltre, possibile acquistare mascherine e visiere anti-covid.

Cosa aspetti? Da Maria la corta, la vita sboccia anche in quarantena, fornisciti degli attrezzi giusti ed inizia a diventare anche tu un perfetto/a pollice verde.

