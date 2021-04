AVELLA.Aria irrespirabile alle Tombe Romane,chiodi in un sentiero a Quadrelle.

Il Gruppo “Ripuliamo il Mandamento” nell’ultima settimana ha ricevuto nuove segnalazioni relative a sversamenti, roghi e tagli abusivi. Tra le varie segnalazioni desta particolare preoccupazione la puzza nauseante in zona Tombe Romane ad Avella che persiste oramai da mesi a giorni alterni, causata probabilmente da roghi tossici nelle campagne tra la cittadina e Tufino o Roccarainola. E’ stata segnalata inoltre la presenza di taniche in zona Arciano a Baiano e chiodi interrati in un sentiero che conduce verso il tiro a piattello a Quadrelle. Una situazione sempre più insostenibile che ha spinto i volontari oltre che ad unirsi anche ad agire con decisione. Presto i giovani cercheranno di mappare e tracciare tutti gli sversamenti, stileranno una relazione da sottoporre all’attenzione della Prefettura, dei singoli Comuni e delle forze politiche,delle forze dell’ordine e degli enti preposti, inoltre programmeranno anche giornate ecologiche. L’obiettivo sarà quello di spostare l’attenzione delle istituzioni verso la Valle del Clanio e i Monti del Partenio purtroppo non molto lontani dalla Terra dei Fuochi.

