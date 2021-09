AVELLA. Arriva l’ultimo consiglio comunale con Domenico Biancardi sindaco

E’ stato convocato per il giorno 24 settembre alle ore 11, in prima convocazione, e per il 27 settembre ore 18 in seconda convocazione, dal presidente del Consiglio Comunale Carpentiero l’ultimo consiglio comunale con Domenico Biancardi sindaco. Sar√† l’ultima apparizione anche per i consiglieri di maggioranza Carmen Loiola, Fabio Conte, Rosanna Carpentiero, per quelli di minoranza Chiara Salapete, Lorenzo Maietta. Per gli altri la possibilit√† di essere rieletti alle votazione che si terranno il 3 e 4 ottobre prossimi. Ecco in allegato i punti all’ordine del giorno.

adsense – Responsive – Post Articolo