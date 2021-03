AVELLA.Assembramenti in piazza davanti ai bar,intervengono i carabinieri.

Dopo numerosi appelli e segnalazioni dei cittadini ecco l’energica risposta da parte delle forze dell’ordine che con alcune volanti sono intervenute nel centro storico di Avella per dei controlli. Dallo scorso venerdì vige l’obbligo ad Avella di chiusura alle ore 18.00 per i locali ed inoltre è vietato stazionare nelle piazze ed è vietato recarsi in altre abitazioni di un nucleo familiare diverso da proprio se non per necessità. Da domani, lunedì 8 marzo si aggiungeranno ulteriori restrizioni poichè la Campania rientrerà nella zona rossa. Ad Avella ci sono circa 120 attuali positivi e almeno 250 sono le persone poste in quarantena fiduciaria, tra gennaio e i primi giorni di marzo la crescita dei positivi è stata esponenziale e si sono registrati nuovi ricoveri e ben 3 decessi.

