AVELLA-BAIANO. Nuova rotonda e cambio della segnaletica, ecco le novità.

Una ditta incaricata dalla Provincia di Avellino questa mattina ha iniziato i lavori di pavimentazione del manto stradale sulla strada provinciale n. 194 e n. 80 unitamente al tratto n. 132., nei pressi di Via Lippiello per intenderci, dove sarà presto costruita una rotonda che favorirà la viabilità da e verso Baiano, Via nazionale delle puglie ed Avella. Per un breve periodo sarà realizzata una rotatoria provvisoria che ha l’intento sia di verificarne la validità funzionale, e sia “educare” gli automobilisti per la novità. Poi sarà apposta quella definitiva. Si tratta di uno degli incroci più trafficati del comprensorio avellano ma anche uno dei più pericolosi. Le auto che da Avella si dirigeranno verso Baiano dovranno rispettare il senso rotatorio e quindi non potranno proseguire diritto. Anche le altre auto provenienti dalle altre direzioni dovranno rispettare la nuova segnaletica che sarà associata alla rotonda.

foto Riccardo D’avanzo

adsense – Responsive – Post Articolo