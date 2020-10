AVELLA. Biancardi emette ordinanza di chiusura della Scuola Media

Ordinanza di chiusura della scuola secondaria di prima grado “Mons. P. Guerriero”, è quanto ha stabilito il primo cittadino di Avella Domenico Biancardi a seguito della presenza tra gli alunni dell’istituto di un ragazzo il cui genitore è risultato positivo al Covid 19. La stessa fascia tricolore ha comunicato che i professori interessati della classe del giovane in queste ore sono sottoposti al tampone da parte dell’Asl, dopo richiesta del primo cittadino, per fugare ogni qualsiasi dubbio così come si attende l’esito del tampone sullo studente, per ulteriori altri accertamenti anche sulla classe. La chiusura dell’istituto è fino a sabato compreso onde permettere anche la sanificazione della scuola. Lo stesso Biancardi precisa che in questo fine settimana si procederà alla sanificazione della Materna sabato mattina e al pomeriggio quella delle elementari. Per l’eventuale chiusura del cimitero nei giorni dei morti si attende la decisione del Comitato Ordine pubblico provinciale che si dovrà esprimere sulla questione.

