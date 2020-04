AVELLA.Carabinieri e vigili in azione,raffiche di multe ai cittadini in giro senza motivo.

Continuano senza sosta i controlli da parte delle forze dell’ordine nel territorio avellano. Nelle ultime ore numerose multe sono state notificate a cittadini che, senza giustificato motivo, circolavano a piedi o con la proprio auto in alcuni quartieri. Le multe partono da un minino di 280,00 € ad un massimo di 1066,66 €. I controlli sono estesi in tutto il comprensorio avellano e quindi ai comuni limitrofi. Numerose sono le segnalazioni di cittadini in strada che puntualmente vengono inoltrate alle autorità competenti che intervengono, si fa appello dunque al senso civico poichè il contagio è sempre dietro l’angolo. Nelle prossime ore e fino al 14 aprile le ordinanze rimarranno invariate pertanto si invitano tutti a restare a casa ed uscire solo se necessario. I controlli saranno intensificati durante le festività pasquali per evitare assembramenti nelle campagne o presso le abitazioni.

Ecco la copia di una multa:

