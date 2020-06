AVELLA. Cardinale Bartolomeo D’Avanzo, 35 anni fa l’evento commemorativo con la scoperta della lapide.

Il 18 giugno 1985 fu scoperta la lapide in memoria del Cardinale D’Avanzo per i cento anni dalla morte. Il centenario avvenne il 20 ottobre 1984 ma l’evento commemorativo fu celebrato successivamente, poiché, dopo l’interessamento della amministrazione Sepe, subentro’ l’amministrazione Biancardi. Presenti alla cerimonia il compianto Tonino Loiola, Pietro Vittoria ed altri amministratori, autorità civili e religiose.

Il Cardinale nacque ad Avella il 3 luglio 1811. Compì gli studi al seminario di Nola e divenne sacerdote per la diocesi di quella città il 20 settembre 1834. Il 18 marzo 1851 fu eletto vescovo di Castellaneta e fu consacrato vescovo il 28 dello stesso mese. Il 13 luglio 1860 fu trasferito alle diocesi unite di Calvi e Teano, mantenendo tuttavia la conduzione della diocesi precedente come amministratore apostolico. Dal 1860 al 1866 al vescovo d’Avanzo fu impedito l’ingresso in diocesi, perché sprovvisto del placet governativo. Da Sorrento, dove risiedeva in esilio, condusse una battaglia contro la massoneria e dopo l’ingresso in diocesi dovette insistere per la riapertura dei seminari. Difese con convinzione il dogma dell’infallibilità pontificia durante il Concilio Vaticano I. Papa Pio IX lo elevò al rango di cardinale nel concistoro del 3 aprile 1876 e lo stesso giorno ricevette il titolo di cardinale presbitero di Santa Susanna. Partecipò al conclave del 1878 che elesse papa Leone XIII

