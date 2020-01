AVELLA. C’è aria di festa, i “Figli del Majo” hanno colorato il centro, pronte le fascine.

🔊 Ascolta l'articolo

Una doppia missione quella portata a termine da un folto numero di giovani uniti, i “Figli del Majo”, nella notte appena trascorsa. Con gioia i ragazzi hanno abbellito il centro storico della cittadina con festoni colorati e manifesti con le foto storiche dei momenti e dei personaggi che hanno caratterizzato negli anni la Festa del Majo in onore di San Sebastiano, a sostegno di questa iniziativa alcune attività commerciali e liberi cittadini. L’impegno costante dei giovani e la nascita di questo gruppo negli ultimi anni ha determinato un entusiasmo unico, apprezzato da tutto il popolo di Avella. Nelle scorse settimane i ragazzi hanno provveduto alla raccolta delle fascine che saranno sistemate tra domenica e lunedì in Piazza Primo Maggio sotto all’albero più grande “Major” simbolo di coraggio,fertilità e prosperità. Questa sera sono pronti ad inaugurare, unitamente al New Comitato Pro-Majo, il programma civile con il concerto dei Bottari per poi riposare e affrontare sin dalle prime ore dell’alba una domenica particolare dedicata al taglio, alla sfilata e alla issata del Majo. Lunedì prevista la processione del Santo Patrono Sebastiano e del Gran Falò.

