AVELLA. Chiara Cacace sul torneo di Calcetto “F. Pecchia”: “Proviamoci”

Il capo gruppo Chiara Cacace chiede che il torneo Felice Pecchia sia oggetto di discussione del prossimo Consiglio Comunale. C’è bisogno di una proposta che sia in linea con le leggi vigenti in tema di Sicurezza e Organizzazione. Il torneo di calcetto potrebbe essere una occasione di coinvolgimento di tanti giovani troppo distanti dal paese e da un tessuto sociale fragile. Aiutiamo i giovani a vivere un paese Comunità. Il torneo potrebbe essere una sfida, una occasione da cogliere per rianimare le piazze ed un paese impoverito di giovani. Certo non si può pensare ad un torneo Felice Pecchia riproposto con le modalità di un tempo. Tante le cose cambiate dagli anni in cui si disputava. Ciò non è di impedimento a che un Torneo Pubblico di calcetto ritorni. Cio’ che occorre è volontà, determinazione e passione. Proviamoci

adsense – Responsive – Post Articolo