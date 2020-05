AVELLA.Cimitero riaperto,donata ed installata una croce in legno.

Su iniziativa di Paolo Sperandeo alcuni uomini avellani,armati di buona volontà, hanno realizzato ed installato sulla facciata esterna della chiesa del cimitero di Avella una grande croce in legno. Hanno collaborato e preso parte all’iniziativa: Gaglione Beniamino, Pescione Antonio, Ruberto Adua, Pavone Lorenzo,Guerriero Gaetano e Vitale Giovanni. Una bella sorpresa per gli avellani che solitamente si portano verso il camposanto per pregare e ricordare i propri cari. Con le nuove disposizioni poste in essere dal governo è prevista la riapertura del cimitero che segue l’orario estivo: Lun,Mar e Merc dalle ore 8.30 alle ore 13.30, il giovedì dalle 16 alle 19, il venerdì chiuso il sabato 8.30 – 13.30 e 16.00-19.00, domenica 8.30 – 13.30

