AVELLA. Comunali 2021. Cambia Avella, Angela Guerriero: “Oggi per me è iniziato un nuovo percorso di vita”

Molti dei miei concittadini sanno che non ho mai fatto politica,e a dire il vero non è quello che voglio fare, vengo da una famiglia di umili contadini,il mio papà è allevatore.

Non ho titoli di studi importanti, non sono un avvocato,non sono laureata;mi sono diplomata in ragioneria!

Però sono una cittadina e quello che voglio è il bene per il nostro Paese e se vorrete sostenermi sarò al suo Servizio per riportare fiducia alle nuove generazioni.

A lavoro con voi, per il cambiamento.Fate valere il vostro voto

#3e4Ottobre

#ScegliCambiaAvella

#ScriviAngelaGuerriero

#ElezioniAmministrative2021

