AVELLA. Comunali 2021. La lista “Cambia Avella” apre la campagna elettorale. Foto e Video

Questa sera alle 20,45 la lista “Cambia Avella” ha aperto la campagna elettorale che la vede impegnata in vista del voto del 3 e 4 ottobre, quando i cittadini avellani saranno chiamati a rinnovare il consiglio comunale. Come 5 anni fa anche oggi candidato sindaco è l’avv. Chiara Cacace che ha presentato agli elettori la sua squadra. Da segnalare tra il pubblico il consigliere regionale Maurizio Petracca. In allegato il video della nostra diretta trasmessa e le foto della serata.

adsense – Responsive – Post Articolo