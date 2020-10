AVELLA.Comunicazioni ufficiali bollettino Covid-19,ecco la nota del C.O.C.

A seguito della segnalazione pervenuta tramite la nostra testata giornalistica, circa la presunta mancata comunicazione da parte del sindaco Biancardi del bollettino aggiornato sui casi covid-19 ad Avella, riceviamo e pubblichiamo la nota da parte del C.O.C. Centro Operativo Comunale del Comune di Avella:

“Si specifica che il canale ufficiale del Comune di Avella circa le comunicazioni relative ai bollettini giornalieri o periodici dei casi Covid-19 relative al territorio comunale è il C.O.C. Centro Operativo Comunale attivato dal Sindaco all’inizio dell’emergenza per la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione. Tutte le comunicazioni ufficiali emesse dall’ASL e pervenute al Comune di Avella vengono pubblicate periodicamente attraverso il canale ufficiale di facebook Nucleo Comunale Protezione Civile Avella e presso la sede del C.O.C. in Piazza Municipio 1 che risponde al numero 0818259368 per chi non fosse in possesso della connessione in rete. Il C.O.C., composto dal Sindaco Avv. Domenico Biancardi, dal vice-sindaco Dott.ssa Antonia Caruso che assumono i ruoli rispettivamente di coordinatore e medico, da tecnici responsabili e volontari della protezione civile, inoltra le comunicazioni ufficiali e i dati aggiornati a tutte le testate giornalistiche locali e alle pagine di informazioni presenti nei social mantenendo il pieno rispetto della privacy.”

IL BOLLETTINO UFFICIALE DEL 14/10/2020

AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS AVELLA condividete In data odierna si comunica i dati trasmessi dall’ASL relativi all’emergenza Covid-19. Si registra in data odierna un nuovo caso. Gli attuali positivi totali ad Avella sono 6 di cui 1 risultante residente a Baiano domiciliato ad Avella. Le condizioni di salute degli attuali positivi, allo stato attuale, non destano particolari preoccupazioni. I soggetti si trovano isolati presso il loro domicilio. Relativamente alla situazione legata all’Istituto Paritario San Vincenzo Pallotti siamo in attesa di DATI UFFICIALI da parte dell’ASL su eventuali casi. Quest’ultima provvederà a monitorare la situazione ed approfondire dal punto di vista epidemiologico contattando direttamente le persone interessate. Si ricorda alla cittadinanza che è OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA SIA NEI LUOGHI CHIUSI CHE ALL’APERTO, DI RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO, DI IGIENIZZARE FREQUENTEMENTE LE MANI E LE SUPERFICI

(C.O.C. Centro Operativo di Protezione Civile Comune di Avella )

