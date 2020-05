AVELLA.Comunità Montana Partenio al lavoro per ripulire strade e sentieri.

Continua senza sosta il lavoro di bonifica delle strade e dei sentieri da parte degli OTD della Comunità Montana Partenio – Vallo Lauro. Gli operai sono impegnati in diversi luoghi del Parco del Partenio, del comprensorio avellano e del lauretano con non poche difficoltà. Dopo la chiusura forzata la natura ha preso il sopravvento,gli operai devono fare i conti con le erbacce e con dei rifiuti accumulati nel corso dei mesi ad opera degli incivili. Tra i rifiuti troviamo plastica e anche guanti in lattice utilizzati come di dispositivi di sicurezza anti-covid. L’energica azione degli otd riporterà tutto alla normalità.

adsense – Responsive – Post Articolo