AVELLA.Contagi Coronavirus,il Dott.Salvi non è positivo,ecco la situazione.

Il Dott. Domenico Salvi è stato raggiunto telefonicamente dal C.O.C. Centro Operativo Comunale di Protezione Civile del Comune di Avella ed ha smentito la notizia diffusa ad Avella circa la sua positività. Il medico ed ex sindaco avellano per evitare la diffusione del panico ha fatto sapere che è regolarmente a lavoro e sta bene inoltre non ha avuto nessuno contatto con persone contagiate.

Dopo la notizia pubblicata ieri sui presunti casi di positività di alcuni cittadini di Avella e del mandamento che avrebbero fatto il tampone, il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile chiede la massima collaborazione dei cittadini e chiede di non diffondere nomi o avanzare ipotesi poichè potrebbero non risultare vere. Per il momento NON CI SONO CASI CONFERMATI DI POSITIVI ne tantomeno verranno pubblicati i nomi di chi eventualmente è stato SOTTOPOSTO A TAMPONE in via precauzionale. La Protezione Civile fa sapere che semmai dovessero confermare la positività di alcune persone sarà la rete formata dai medici di base e dall’Asl ad INTERCETTARE tutti i contatti avuti dai contagiati nel pieno rispetto della privacy. I cittadini otterranno tutte le informazioni utili al momento opportuno. Si ribadisce pertanto che NELLE PROSSIME ORE o GIORNI SE DOVESSERO VERIFICARSI CASI DI POSITIVITA’, LE NOTIZIE CERTE LE COMUNICHERA’ L’ASL , COME DA PROTOCOLLO, POI SUCCESSIVAMENTE VERRANNO RESI NOTI I DATI TRAMITE LA REGIONE E IL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE E LA STAMPA NAZIONALE E LOCALE. La protezione civile raccomanda di non inviare messaggi su whattsapp e di restare a casa.

(Michele Amato)

