AVELLA. Contatori dell’acqua manomessi, arrivano controlli e denunce.

provvedimenti. L’Ufficio Tecnico Ambiente- Acquedotto del Comune di Avella e l’ amministratore comunale annunciano controlli sulle utenze idriche della cittadina archeologica a seguito della segnalazione di contatori manomessi per evadere la tassa. Lo slogan lanciato dal Comune é “Paghiamo tutti, paghiamo meno”. L ‘obiettivo che vorrebbero raggiungere amministratori e tecnici una volta attuati i controlli e scoperti gli evasori é quello di far pagare meno ai cittadini. Ieri dopo poche ore dalla segnalazione di un guasto gli operai hanno eseguito un intervento in Via Tombe Romane, questo dimostra la tempestività del Comune e dell’amministrazione Biancardi che nei mesi e negli anni scorsi sono intervenuti sulla rete sostituendo tubazioni “antiche” e installando nuovi impianti. Confrontando le tariffe, rispetto ad altri gestori dei comuni limitrofi e dell’Irpinia, quelle del Comune di Avella risultano essere più basse e strettamente legate al consumo ma l’ente vuole verificare se ci sono le condizioni per programmare ulteriori risparmi in bolletta.