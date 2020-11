AVELLA.Covid-19, il report settimanale della Protezione Civile: si registrano più guariti.

Analizzando i dati riportati nel grafico NUOVI POSITIVI che sono stati registrati ogni giorno di questa settimana dal 15 al 21 novembre si evidenzia la riduzione giornaliera dei nuovi positivi quindi il peggio sembra essere passato anche se l’azzeramento è ancora lontano, bisogna essere prudenti rispettando le misure sino ad ora adottate da Comune,Regione e Governo. Dunque il comportamento responsabile degli avellani sembra stia dando buoni risultati. Resta fondamentale da qui al termine della pandemia l’isolamento dei positivi e la quarantena dei contatti diretti in attesa del tampone cosi come è importante evitare contatti con familiari non conviventi (zii,nipoti,cugini), con amici e vicini di casa senza mascherina. Nel grafico ATTUALI POSITIVI si può osservare la lieve diminuzione della curva degli attuali positivi conseguente all’aumento del numero di guariti della settimana cioè 37 rispetto al numero dei nuovi positivi che sono 24.

Da agosto ad oggi si sono registrati 301 contagi in totale di cui attualmente si registrano in data odierna 203 ancora positivi, 95 guariti, 3 morti.Tutti i contatti diretti dei positivi si trovano attualmente in regime di isolamento, dovranno osservare questa misura obbligatoriamente per 10 giorni.