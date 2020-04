AVELLA. Covid-19, sale a tre il numero dei guariti, un sospiro di sollievo.

Un’altra buona notizia ci giunge dalla cittadina archeologica. Altri due concittadini avellani, risultati circa un mese fa positivi al Covid-19 ed appartenenti allo stesso nucleo familiare del primo contagiato, sono finalmente guariti. Ad annunciarlo alla nostra testata giornalistica i familiari. A differenza del loro congiunto, trasportato in via precauzionale in ospedale, i due sono stati assistiti e monitorati presso il loro domicilio poichè la sintomatologia era diversa e limitata, quindi non preoccupante. Durante il periodo di cura e convalescenza hanno sempre rispettato tutti i protocolli previsti dall’Asl. Tutt’ora seguono le indicazioni dei medici e sono costantemente monitorati.Intanto si attende la guarigione dell’ultima avellana contagiata, si tratta di un’infermiera come è stato precedentemente reso noto dagli organi di stampa locali. Stando alle ultime informazioni ricevute in ordine di tempo dall’Asl la donna si troverebbe presso il suo domicilio, in condizioni non preoccupanti ed in attesa delle ultime analisi che confermeranno l’avvenuta guarigione.

(Michele Amato)

