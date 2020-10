AVELLA.Covid-19,sono 8 i nuovi positivi in un giorno, ecco il comunicato del C.O.C.

Un balzo di 8 nuovi positivi nella cittadina archeologica che induce la cittadinanza ad assumere un comportamento ancora più responsabile in particolare tra i componenti dei nuclei familiari laddove si sono verificati già precedenti casi di positività in attesa di guarigione. Il così elevato numero in un giorno di positivi è sostanzialmente dovuto ad un maggior numero di tamponi molecolari effettuati privatamente. Ecco il comunicato ufficiale appena pubblicato dal C.O.C. Centro Operativo Comunale attivato dal Sindaco Domenico Biancardi e dalla vice-sindaco Dott.ssa Antonia Caruso che coordinano insieme all’area tecnica le azioni di monitoraggio e assistenza unitamente ai volontari di Protezione Civile.

Comunicato del 22/10/2020 ore 12.00

In data odierna si comunicano i dati trasmessi dall’ASL e dal C.O.C. relativi all’emergenza Covid-19 (si aggiungono al conteggio i cittadini che hanno comunicato la loro positività in seguito a tampone molecolare eseguito presso laboratori accreditati con la Regione Campania).Si registrano oggi ulteriori 8 nuovi casi. In totale gli attuali positivi totali ad Avella sono 26 di cui 1 residente a Baiano domiciliato ad Avella e 3 ricoverati. Tutti i contatti diretti dei positivi si trovano attualmente in regime di isolamento, dovranno osservare questa misura obbligatoriamente per 10 giorni. Attualmente osservano il regime di isolamento 52 soggetti

Si comunica che resta disponibile il Servizio di assistenza della Protezione Civile per tutti i cittadini che si trovano attualmente in quarantena. Potranno contattarci ai numeri 0818259368-3351008518

Si ricorda alla cittadinanza che è OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA SIA NEI LUOGHI CHIUSI CHE ALL’APERTO, DI RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO, DI IGIENIZZARE FREQUENTEMENTE LE MANI E LE SUPERFICI

DI SEGUITO LA SCHEDA AGGIORNATA

(C.O.C. Centro Operativo di Protezione Civile Comune di Avella

