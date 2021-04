AVELLA.Covid,i dati della Protezione Civile:aumentano i guariti,ancora un morto.

Si registrano in totale 20 NUOVI POSITIVI e 156 GUARITI pertanto gli ATTUALI POSITIVI TOTALI POSTI IN ISOLAMENTO SONO 43

SI INVITA LA CITTADINANZA, SOPRATUTTO I GIOVANI A RISPETTARE LE NORMATIVE ANTI-COVID IN PARTICOLARE SI INVITA A NON FREQUENTARE FAMILIARI NON CONVIVENTI ED AMICI IN CASA O ALL’APERTO SENZA MASCHERINA.