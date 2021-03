AVELLA. Covid, in due mesi 3 decessi, aumento di ricoveri e oltre 100 positivi. Ecco i dati.

Si ricorda la cittadinanza che sono in vigore un’ordinanza comunale n° 10 del 5/3/2021 che vieta lo stazionamento e l’assembramento nelle piazze e nelle strade, vieta di recarsi presso abitazioni di un nucleo familiare diverso dal proprio, vieta l’utilizzo di aree attrezzate ed obbliga bar,gelaterie e similari la chiusura entro e non oltre le 18.00. A queste misure da lunedì 8 marzo entrerà in vigore per la Regione Campania la ZONA ROSSA con ulteriori restrizioni al fine di ridurre la diffusione dei contagi.