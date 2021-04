AVELLA.Covid,tre morti in dieci giorni,aumentano i guariti,ecco il bollettino della Protezione Civile.

La cittadina archeologica registra il più alto numero di decessi negli ultimi dieci giorni, una situazione sempre più complicata che ha spinto il primo cittadino Domenico Biancardi e il C.O.C. Centro Operativo Comunale di Protezione Civile a valutare il rinvio dell’apertura delle scuole poichè tra gli attuali positivi ci sarebbero nuclei familiari facenti parte della popolazione scolastica. Questa non sarà l’unica misura che adotterà il sindaco nelle prossime ore ,difatti nei prossimi giorni dopo l’espletamento del concorso prenderanno servizio nella cittadina 4 quattro vigili urbani a tempo determinato in modo da aumentare i controlli immediatamente sul territorio. Da ieri intanto sono stati effettuati diversi controlli da parte delle forze dell’ordine e dall’unico vigile urbano in forza al comune, quest’ultimo coadiuvato dai volontari della Protezione Civile. Ecco l’ultimo bollettino dei contagi disponibile anche nella pagina ufficiale della Protezione Civile :

REPORT COVID-19 AVELLA

++CURVA STABILE MA ANCORA MORTI++

Il Centro Comunale di Protezione Civile comunica i nuovi dati ufficiali dell’ASL relativi al periodo dal 25/3 al 4/4:

Si registrano in totale 41 NUOVI POSITIVI e 39 GUARITI pertanto gli ATTUALI POSITIVI TOTALI POSTI IN ISOLAMENTO SONO 199. Si registrano 3 morti. Sono stati posti in isolamento e sono costantemente monitorati e controllati dalle forze dell’ordine tutti i contatti diretti degli attuali positivi.

SI INVITA LA CITTADINANZA, SOPRATUTTO I GIOVANI A RISPETTARE LE NORMATIVE ANTI-COVID IN PARTICOLARE SI INVITA A NON FREQUENTARE FAMILIARI NON CONVIVENTI ED AMICI IN CASA O ALL’APERTO SENZA MASCHERINA.

AVELLA 05/4/2021 (C.O.C. Centro Operativo Protezione Civile Comune di Avella)

