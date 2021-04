AVELLA. Da domani torna regolare il mercato settimanale. Per le scuole novità

Il primo cittadino avellano Domenico Biancardi annuncia che domani, lunedì 19 aprile 2021, il mercato settimanale riaprirà regolarmente senza restrizione alcuna. Tutte le attività mercatali ritorneranno quindi a svolgere le loro vendite. Per quanto concerne le scuole ci potranno essere novità già da domani, infatti i dati epidiemologici sembrano nettamente migliorare dopo i periodi neri dei giorni passati e se anche i prossimi dati comunicati inizio settimana dall’Asl continuano in netto miglioramento ci sarà una graduale riaperture delle scuole già in settimana con un parziale modifica dell’ordinanza che prevede la chiusura fino al 24 aprile.

