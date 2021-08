AVELLA.Dati vaccini: prime dosi al 69%,la cittadinanza partecipa agli Open Day,deceduta donna di 84 anni.

Il Nucleo Comunale di Protezione Civile poche ore fa ha diffuso i dati sulle vaccinazioni, le dosi totali che comprendono la prima e la seconda sono 9361. Intanto pochi giorni fa è stato registrato il decesso di un’anziana donna ottantaquattrenne che, stando alle prime notizie diffuse in rete, non comparirebbe nella lista dei vaccinati. Se così fosse questo sarebbe il primo caso, nella cittadina archeologica, di un decesso senza copertura vaccinale dopo la larga distribuzione dei vaccini avvenuta per la fascia debole, considerata a rischio, che è appunto quella degli anziani. Altri decessi si sono verificati al Frangipane di Ariano Irpino un’altra anziana, 77 anni di Nusco. Nella settimana di Ferragosto due persone di Atripalda – 90 e 76 anni, oggi sono ricoverate alla città ospedaliera ancora 6 pazienti Covid nel reparto di Malattie infettive.

Intanto la percentuale di chi ha ricevuto la prima dose, come viene messo in evidenza dallo schema, tende a salire, oggi è al 69 %, si registra in particolare una notevole partecipazione della cittadinanza durante gli Open Day.

