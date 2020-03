AVELLA.Disinfezione in corso,intanto arriva la nota dell’Istituto Superiore di Sanità.

In queste ore a partire dalle ore 20.00 il Nucleo di Protezione Civile del Comune di Avella coadiuvato da alcuni cittadini volontari dotati di mezzi (Azienda Vittoria, Pecchia e Arbucci), adottando tutti i dispositivi individuali di protezione e con mezzi idonei, effettuerà la disinfestazione e sanificazione di tutte le strade e i quartieri della cittadina archeologica. Questa è la seconda in ordine di tempo e a distanza di una settimana e riguardo alla periodicità è giunta al Comune di Avella una nota da parte dell’Istituto Superiore di Sanità tramite la Regione Campania (prot.n° UC.2020 000624 del 19/3 ore 21.32), a renderlo noto l’Ufficio Tecnico Ambiente. Il documento di indirizzo, approvato dal Consiglio del SNPA – Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente approfondisce gli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni, superfici stradali e pavimentazione urbana, su vasta scala con utilizzo di disinfettanti (Ipoclorito di Sodio) per la prevenzione delle trasmissioni dell’infezione da Coronavirus. In considerazione dell’impatto in termini di inquinamento ambientale, oltre che di esposizione della popolazione e degli animali a sostanze pericolose l’ISS raccomanda il ricorso a tali pratiche esclusivamente in casi straordinari,attenendosi scrupolosamente alle indicazioni che sottolineano che non è accertata l’utilità specificando che andrebbe programmata “una tantum” e non, probabilmente, come sta avvenendo in molti Comuni di Italia, ogni settimana.

Il Sindaco Domenico Biancardi ringrazia tutti i volontari, gli operatori e i cittadini

(Michele Amato)

adsense – Responsive – Post Articolo