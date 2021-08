AVELLA.Domenica 29 agosto il giardino del Palazzo Baronale si trasformerà in un luogo fantastico per bambini.

Ma dove vivono i cartoni? Domenica 29 Agosto “Il Giardino di Alice”, si tratta di uno spettacolo itinerante di animazione e interazione con il pubblico, dove tutto è possibile, tutto può accadere! I personaggi più amati della storia di Lewis Carroll rivivono in una versione riadattata esplosiva e divertente. Un irriverente Cappellaio Matto, mette in scena il meglio del teatro di improvvisazione con il pubblico, accompagnato da un travolgente Bianconiglio, che tra peripezie e furiose corse cerca la sua Alice. Una regina di cuori osserva e minaccia, armata di ascia, di tagliare la testa a chi non segue le sue regole mentre un pazzo pazzo gatto, anzi STREGATTO perde la testa. Un consiglio: prenotate la visita di questo spettacolo solo se siete pronti a tutto!!!!!Info e prenotazioni 3272540679 whatsapp