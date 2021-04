AVELLA: Don Giuseppe Parisi consacra un giovane di 33 anni. Battesimo e Comunione, la comunità è in festa

Questa mattina ha ricevuto il Sato Battesimo e la Prima Comunione un giovane di 33 anni. Dopo aver intrapreso un percorso di fede durato due anni con Don Giuseppe Parisi, il giovane ha deciso di consacrare l’amore verso il Signore. Un segno di perseveranza e dedizione.

Per l’occasione le parole di Don Giuseppe risuonano con gioia sul suo profilo facebook: “AVELLA. Oggi grande gioia per la nostra comunità cristiana. Un giovane 33enne, dopo 2 anni di preparazione e di confronto con me, ha ricevuto il Santo Battesimo e la Prima Comunione, entrando a far parte della bella, Santa e grande famiglia della Chiesa Cattolica. È stata veramente una grande emozione per lui, per me e per tutti i presenti. Ha scelto Gesù, Pastore buono e bello, l’inviato del Padre, assumendosi l’impegno di vivere nello Spirito Santo. Facciamo gli auguri del cuore e assicuriamogli la nostra preghiera.”

Un momento toccante e felice per tutta la comunità cristiana che si è unita virtualmente al lieto evento.

adsense – Responsive – Post Articolo