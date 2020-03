AVELLA. La morte di don Michele Lombardi. Il cordoglio di don Giuseppe Parisi

È morto don Michele Lombardi, parroco di lunga data originario di Cimitile ma che negli ultimi anni celebrava Messa presso alcune parrocchie di Avella, tra le quali quella della Frazione Purgatorio. La Salma arriverà domani, domenica 8 marzo, alle 14.30 nella Parrocchia di San Felice in Pincis in Cimitile dove, alle 16, mons. Vescovo celebrerà la S. Messa. Ecco il cordoglio del parroco avellano Don Giuseppe Parisi.

CARO DON MICHELE,

Servo fedele, gentile e buono. Uomo pratico, socievole, sempre disponibile e attento.

Collaboratore premuroso del parroco, grazie per i sorrisi e la gioia che hai saputo trasmettere alla comunità avellana.

Pregheremo per te, anche tu prega per questa gente che hai amato e che tanto ti ha amato.

