AVELLA. Ecco la BarbaTombola a casa dei “Barbagiano”. Un ritorno al passato per un gruppetto di giovanissimi. Foto

Fa parte della tradizione napoletana: quando si pensa alle feste natalizie, alla vigilia ed al giorno di Natale, è immancabile rivolgere un pensiero alla Tombola,alla smorfia ed al “Panariello”; a Napoli non c’è Natale senza Tombola! Eppure oggi sembra solo un lontano ricordo perché i giovani di oggi hanno altri interessi non per un gruppo di ragazzi avellani che hanno voluto passare una serata speciale come si faceva un tempo in tutte le case. Senza telefoni e social ma muniti di cartelle e bussolotto con all’interno i 90 numerini. E via con ambo, terno, quaterna è così via, una serata che non dimenticheranno facilmente e pronti a riproporla. Il tutto si è svolto presso l’abitazione di una famiglia avellana, ‘i Barbagiani”, questo il nomignolo per indicare la famiglia Gaglione. Una decina i ragazzi presenti che hanno voluto immortalare il tutto in queste foto, con un titolo tutto un programma: la Barbatombola.

