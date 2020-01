Una lunga diretta quella che la nostra testata vi ha offerto sulla pagina Facebook ufficiale di Bassa Irpinia sulla festa del Maio avellano in onore di San Sebastiano. Una diretta lunga oltre tre ore per raccontare di una tradizione secolare fatta di immagini, interviste e tant’altro che potete rivedere qui in allegato.

adsense – Responsive – Post Articolo