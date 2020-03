AVELLA.Emergenza,Prot.Civile e Don Giuseppe avviano la raccolta alimentare.

La situazione di emergenza sta costringendo alcune famiglie ad affrontare seri problemi economici dovutI principalmente all’assenza di forme di sostentamento (lavoro occasionale principalmente). Tutti coloro che vogliono donare alimenti per le famiglie in difficoltà (scatolame,latte,pasta,oli o e altri alimenti a lunga conservazione) possono farlo tramite il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile contattando il numero 3351008518 sia per la raccolta che per la distribuzione,questl’ultim a avverrà solo in caso di disponibilità e in anonimato. Ricordiamo inoltre che sarà possibile donare e/o ricevere anche presso la Parrocchia di San Giovanni contattando il parroco Don Giuseppe Parisi o un suo delegato

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI DOTT.SSA ANTONIA CARUSO, IL SINDACO BIANCARDI, TUTTA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INVITANO LA CITTADINANZA A PARTECIPARE ALLE DONAZIONI E COMUNICANO INOLTRE CHE A BREVE SARA’ ATTIVATO UN CONTO CORRENTE DEDICATO PER LA RACCOLTA FONDI PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA A LIVELLO LOCALE.

