AVELLA. “Esplosione di creatività”, serata per i più piccoli presso il negozio di animali “Passion Pets Shop

Una serata all’insegna del divertimento dal titolo “Esplosione di Creatività”, quelle che si è svolta la settimana scorsa ad Avella ed organizzata dai gestori del negozio per animali “Passion Pets Shop di via Nazionale delle Puglie.

L’intento della serata era avvicinare i bambini e non solo, al mondo degli animali e alla natura, per scoprire la bellezza della creazione di Dio, una creazione meravigliosa da amare e rispettare.

Durante la serata, tenutasi lo scorso 28 dicembre, si è tenuta una esibizione canora dei partecipanti, ovvero dei bambini e ragazzi fino ai 12 anni, sulle canzoni a tema Pets. Sono stati cantati le canzoni: i due liocorni, il coccodrillo come fa, il signor Noé e Nella vecchia fattoria. si è passati poi alla premiazione dei disegni Pets 2019, dove ognuno doveva rappresentare un animale. Giochi di prestigio e di intrattenimento, con Tombolata e ricchi premi golosi e il Buffet hanno poi arricchito il tutto. Un appuntamento che ha pienamente soddisfatto gli organizzatori che si sono ripromessi di riproporlo.

