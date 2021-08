AVELLA.Eventi,centinaia di visitatori nel centro storico e in anfiteatro.

Nell’ultimo fine settimana di agosto centinaia di visitatori si sono portati nelle aree archeologiche nel palazzo baronale e nel centro storico in occasione degli eventi organizzati da ProLoco Clanis – Pane Ammore e Tarantella, Avellarte , Passione Astronomia, Comune di Avella e Ministero della Cultura. Nel pomeriggio di sabato si è svolto l’interessante convegno “Made in Irpinia” dove si è discusso dell’importanza del patrimonio immateriale e del turismo, a moderare l’incontro il direttore artistico Roberto D’agnese, in questa occasione sono stati consegnati all’attore e produttore Nicola Canonico e al pianista compositore Oderigi Lusi due riconoscimenti per il loro impegno nel campo artistico e culturale, al dibattito hanno partecipato rappresentanti del Majo, del Carnevale e operatori turistici. Sabato sera invece spazio all’osservazione astronomica in Anfiteatro dove il pubblico si è accomodato sul prato nell’arena illuminata per assistere alle spiegazioni degli esperti di Passione Astronomia e per godere del cielo stellato, una serata piacevole e rilassante. La domenica invece il giardino del Palazzo Baronale si è trasformato in un luogo fiabesco dove i bambini hanno assistito ad uno spettacolo coinvolgente :”Il Giardino di Alice nel paese delle Meraviglie”. I visitatori hanno preso d’assalto il centro storico e alcuni ristoranti locali dove hanno gustato piatti e prodotti tipici locali. A breve il locale ufficio turistico renderà noto il programma di settembre che prevede importanti appuntamenti tra cui “Le Dionisiache” che si svolgeranno il 4 e il 18 settembre in Anfiteatro.

adsense – Responsive – Post Articolo