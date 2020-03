In un momento così difficile per la nostra Provincia non potevamo esimerci nel dare il nostro piccolo contributo. Questo voleva essere un gesto anonimo, ma abbiamo pensato che forse la comunicazione di atti simili possa ispirare altri piccoli imprenditori a fare la loro parte. Solo uniti ce la faremo! La nostra comunità, il nostro ospedale ha bisogno di noi.

(comunicato FEIA)

