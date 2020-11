AVELLA. Furto al bar tabacchi di via Nazionale

Verso mezzanotte è stato perpetrato un furto all’interno di un bar-tabacchi di Avella.

I ladri si sono introdotti nell’esercizio -sito in località Purgatorio- dopo aver forzato la porta d’ingresso: verosimilmente disturbati dal sistema di allarme e dall’immediato intervento della vigilanza privata Secur Bull, avrebbero rubato solo dei biglietti gratta e vinci.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano.

Con analoga modalità, alle ore 4.20 è stato derubato un bar tabacchi sito a San Martino Valle Caudina, sulla SS Appia.

Ancora da quantificare il bottino.

Anche in questo caso, scattato l’allarme, i malviventi si sono dati alla fuga immediatamente prima dell’arrivo di pattuglie della Compagnia di Avellino.

Per entrambi gli episodi sono in corso indagini da parte dei Carabinieri.

